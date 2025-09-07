Где отдохнуть на Новый год, если в Азии слишком дорого

Туристический эксперт Наталия Ансталь высказала предположение о возможности использования Турции в качестве более доступного альтернативного направления для новогодних путешествий, вместо Таиланда и Шри-Ланки. По её мнению, снижение стоимости туристических услуг в Турции обусловлено уменьшением спроса в межсезонье.

Она отметила, что в преддверии новогодних праздников многие туристы предпочитают азиатские направления, включая Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам. Также востребованы Куба и Египет, где туристический сезон характеризуется высоким уровнем цен. Однако в период новогодних праздников стоимость туров традиционно возрастает, поскольку люди стремятся провести праздничные дни в отпуске.

Наталия Ансталь рекомендует обратить внимание на Турцию, где в межсезонье цены на туристические услуги снижаются.

Она также добавила, что в Египте с января по март преобладает зимний климат, однако в декабре условия для купания остаются благоприятными. Для туристов, планирующих отдых в Египте в зимний период, эксперт советует иметь при себе одежду с длинными рукавами, чтобы обеспечить комфортное пребывание в вечернее время.