В соцсетях обсуждают загадочное исчезновение французского туриста, который перестал выкладывать в паблике отчеты о своем путешествии на велосипеде через всю Евразию в самом конце пути. В последний раз он выходил на связь несколько дней назад. По одним данным, француз был задержан при пересечении российской границы в Приморье. По другим – на территории России он не появлялся. Есть предположение, что путешественник исчез с «радара» с досады, что ему не удалось реализовать свой амбициозный план.

© tourdom.ru

О туристе по имени Софиан Сехили известно, что еще в 2012 году в 44-летнем возрасте сменил род занятий – бросил работу и стал участвовать в велогонках на выносливость. В нынешнем году мужчина решил побить мировой рекорд по велопробегу от Атлантики до Тихого океана.

Из столицы Португалии Лиссабона турист отправился на своем велосипеде 1 июля. По Европе ехал очень быстро, преодолевая в среднем по 330 км в день, ненадолго останавливаясь на отдых в гестхаусах. До России путешественник добрался за 22 дня, въехав в страну через Грузию. Поколесив по нашим дорогам, через погранпереход в Астраханской области попал в Казахстан. Затем продолжил свой путь через Узбекистан, Таджикистан, Киргизию в Китай и далее в Монголию. Вновь до российской границы турист доехал через китайские провинции на 64-й день своего пути через всю Евразию – до Владивостока оставалось совсем немного.

Второй раз попасть в Россию французу не удалось, хотя пытался сделать это дважды на разных погранпереходах. В паблике он написал, что быть так близко к цели и потерпеть неудачу – это «душераздирающе». Турист отметил, что 2 сентября был остановлен на границе, вероятнее всего, на пункте пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Больше сообщений от него в соцсетях не появлялось.

Ранее TourDom.ru писал, что российские пограничники стали тщательнее проверять иностранцев. В первую очередь это коснулось гостей из стран Средней Азии, у туристов из дальнего зарубежья особых проблем не было.