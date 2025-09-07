«Любят русских». Путешественник описал жителей Румынии

Путешествующий по миру тревел-блогер описал жителей Румынии фразой «любят русских». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Побывавший в городе Констанце, расположенном на берегу Черного моря, турист отметил, что проживание, питание и развлечения на этом курорте обойдутся дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Это привлекает россиян.

«В отличие от немцев, которые считаются скрягами и экономят на всем, русские туристы гуляют "на полную катушку". Поэтому, наших отдыхающих тут очень ценят», — поделился мнением блогер.

Он уточнил, что для въезда в эту восточноевропейскую страну можно использовать не только Шенген, но и национальную визу. А большая часть населения Румынии неплохо говорит по-русски.

«Так что с местными всегда можно найти общий язык. А румынские девушки очень любят "нашего брата" еще и потому, что те готовы делать щедрые подарки», — пришел к выводу путешественник.

Ранее этот российский путешественник побывал в Чехии и описал местных девушек словами «любят мини-юбки». Автор публикации отметил, что такой одежды не стесняются и немолодые чешки.