Сколько будет стоить путешествие в Китай

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай введет пробный безвизовый режим для граждан России. Эксперты прогнозируют переход Китая из категории «экзотики» в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян наравне с Турцией и Таиландом. Сколько будет стоить путешествие в КНР — в материале «Вечерней Москвы».

С 15 сентября полететь в Поднебесную можно будет на месяц. Достаточно иметь обычный загранник. Цель поездки может быть любой. Как уточнил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, для китайцев порядок аналогичный.

— Теперь условия выравнены для обеих сторон, — отметил он в разговоре с «Вечерней Москвой», добавив, что китайские туристы, как правило, путешествуют организованными группами, а вот россияне более склонны к спонтанности в своих решениях и приключениям, и «теперь для этого все препоны сняты».

Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Чэнду, Харбин и многие другие города привлекут тысячи туристов. В целом же цены самые разнообразные, вариантов немало, и многое зависит от категории гостиницы и наполняемости экскурсионной программы.

Одно из самых популярных для туристов мест — Хайнань. Остров и без того был привлекателен для российского туриста, останется интересным и сейчас. В среднем недельный тур на двоих с перелетом туда-обратно обойдется в 250– 300 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется и маршрут Пекин — Шанхай — Тибет. Вдвое дешевле может стоить тур по Пекину и Шанхаю самостоятельными экскурсиями.

Если вы планируете поездку самостоятельно, то лучше смотреть билеты максимально заранее. Тогда можно «поймать» выгодный тариф. К примеру, на январь перелет из Москвы в Пекин обойдется в 16 тысяч рублей. А если дату выбирать ближайшую, то цена будет втрое выше — от 50 тысяч и больше за восьмичасовой перелет без пересадок.

Распланировать поездку можно и внутри страны, выбрав маршрут из крупных городов по провинциям и достопримечательностям. Здесь все зависит от пожеланий и финансовых возможностей туристов.

Пройдемся по ценам внутри. Первое, что нужно приехавшим в Поднебесную, — выбор транспорта из аэропорта в отель. Можно поехать на метро или выбрать такси. Билет в подземку обойдется в 22–33 рубля, такси — 35 рублей за километр. Для того чтобы уверенно пользоваться метро, лучше всего скачать на телефон актуальную карту Shanghai. А еще переводчик, чтобы ориентироваться в названиях.

Следующий пункт в расходах — выбор гостиницы. Средний трехзвездочный отель стоит 6–8 тысяч рублей в сутки, а в Шанхае и Гонконге заметно дороже. Можно попробовать арендовать студию. Но такой вариант пригодится тем туристам, кто приезжает в Поднебесную на месяц. 30 дней в центре Пекина обойдутся минимум в 70 тысяч рублей, за его пределами — от 45 тысяч и выше.

Еда — еще один важный момент каждого путешествия. Чтобы получить настоящее гастрономическое удовольствие, стоит посмотреть карту магазинов, кафе и ресторанов, уличных точек общепита. Продукты в Китае дороже, чем в России. К примеру, литр молока «стартует» от 130 рублей и выше. Рис — под 80 рублей, чуть дешевле — картофель. Если готовить вы не собираетесь, а хотите поэкспериментировать, обращайте внимание на остроту блюд. Азиаты, как правило, предпочитают много жгучих специй в блюдах. В среднем один поход в обычное кафе обойдется в 1500–2000 рублей за человека. В ресторане — вдвое дороже. На улицах можно найти тележки с едой или местные закусочные. Простая трапеза выйдет в 500 рублей за человека, но важно соблюдать простые правила: мыть руки, пить бутилированную воду, оценивать свои возможности здоровья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

— В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта.

ЭКЗОТИКА НЕ ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ

Любая длительная поездка требует еще и подготовки в плане здоровья. Лучше заранее собрать аптечку, изучить варианты обращения в медучреждения.

— Желательно оформить медицинскую страховку перед поездкой, которая может покрыть расходы при обращении в иностранные медучреждения, — рассказала в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт городской клинической больницы № 15 Ольга Ким. — Перед поездкой можно перейти на новый часовой пояс, если разница со страной, в которую собираетесь, довольно большая, чтобы легче было акклиматизироваться.

Базовый набор необходимых лекарств состоит из жаропонижающего и болеутоляющего, препаратов от расстройства пищеварения, от аллергии, средства от укачивания. При наличии хронических заболеваний добавить в список и выписанные лечащим врачом лекарства.

Еще один совет от Ольги Ким — узнать заранее про климат страны.

— Взять соответствующую одежду, солнцезащитные средства, защитные средства от насекомых — репелленты, — поделилась с «Вечерней Москвой» врач.

Стоит заранее посмотреть свои прививки и при необходимости сделать те, которых не хватает. Среди других рекомендаций: употреблять термически обработанную пищу, быть осторожными при дегустации блюд.

Многие россияне в связи с открывшимися возможностями забеспокоились, что не смогут сориентироваться в стране, язык которой они не знают и в которой не понимают английского языка. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, как подготовиться к поездке в страну, язык которой ты не знаешь, и что важно знать россиянам о КНР.