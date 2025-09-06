В Чили зафиксировали рост числа туристов по итогам первого полугодия 2025 года. Согласно данным министерства экономики, развития и туризма, страну посетили 3,17 млн человек, что на 32,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает интернет-портал El Maipo, партнер TV BRICS.

© unsplash

Подавляющее большинство туристов, более 55 процентов, составили граждане Аргентины (1,75 млн человек). На втором и третьем местах – боливийцы (251,3 тыс.) и бразильцы (251,2 тыс.).

Заместитель министра туризма Чили Вероника Пардо заявила, что таким образом туризм становится драйвером экономики страны.

«Эти цифры свидетельствуют о динамичном развитии нашей отрасли и о доверии, которое Чили вызывает как направление для путешествий», – отметила она и призвала к работе над диверсификацией предложений и улучшением транспортной доступности.

Со своей стороны, директор Национальной туристической службы Кристобаль Бенитес заявил, что эти цифры соответствуют прогнозам на 2025 год. В этом году страну должны посетить 5,7 млн ​​гостей.

Рост туристического потока в Чили соответствует общемировым тенденциям развития индустрии. Правительство Малайзии, например, объявило о планах принять 47 млн иностранных туристов в 2026 году в ходе реализации национальной программы Visit Malaysia 2026. По данным вице-премьера Ахмада Захида Хамиди, в 2024 году страна уже приняла 38 млн зарубежных гостей. Об этом сообщает агентство Bernama, партнер TV BRICS.

Упрощение визового режима также является ключевым инструментом привлечения туристов. Например, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил на пресс-конференции, что в стране будет действовать пробный безвизовый режим для россиян, пишет China Daily, партнер TV BRICS.