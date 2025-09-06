Запрет на лизание лягушек и розовые штаны: самые абсурдные законы разных стран

Российских туристов в Австрии оштрафовали в метро из-за вопроса о том, как оплатить проезд. Оказалось, что поездку нужно было оплачивать до входа в подземку, поэтому им выписали штраф за безбилетный проезд, несмотря на то что они даже не успели войти в вагон. Незнание законов в чужой стране может привести к штрафам и даже арестам, однако в некоторых уголках мира правила могут быть настолько абсурдными, что непонятно, каким образом они вообще появились. О самых странных из них рассказывает «Вечерняя Москва».

Сингапур: арест за жевательную резинку

В Сингапуре существует запрет на жевательную резинку. Ее запрещено как жевать, так и продавать. Исключение — медицинские показания. У врача можно приобрести терапевтическую, стоматологическую или никотиновую жвачку. В остальных случаях продажа и жевание резинки карается штрафом в тысячу долларов или даже арестом.

Закон был введен из-за того, что раньше местные хулиганы наклеивали жвачку на датчики дверей в метро, парализуя работу транспорта. Импорт жевательной резинки был сразу же запрещен. Из-за этого была решена не только проблема метро, но и сократились расходы на уборку общественных мест.

Австралия: запрет на розовые штаны

В австралийском штате Виктория запрещено появляться в общественных местах в розовых штанах в воскресенье после полудня.

В Западной Австралии также нельзя перевозить более 50 килограммов картофеля без специального разрешения. За нарушение можно получить штраф до двух тысяч австралийских долларов.

Канада: запрет на ходунки для детей

В Канаде запрещены ходунки для детей, так как власти этой страны считают их слишком опасными. Запрет был введен в 2004 году, а за его нарушение можно получить штраф до 100 тысяч канадских долларов.

Также в Канаде нельзя лазить по деревьям. Причиной такого ограничения власти называют заботу о безопасности граждан, которые могут получить травму при падении.

Япония: запрет на лишний вес

В Японии выбрали необычный способ бороться с лишним весом у населения. Каждый японец в возрасте от 40 до 75 лет обязан измерять талию, и если она превышает 90 сантиметров для мужчин и 80 для женщин, то они должны проконсультироваться с диетологом и пройти реабилитационные курсы.

Компании, в которых работают сотрудники с лишним весом, обязывают увеличивать на 10 процентов взносы по программам страхования здоровья. Поэтому работодатели тщательно следят за объемом талий своих сотрудников.

Италия: нельзя носить «громкую» обувь

На итальянском острове Капри запрещено носить «громкую» обувь, так как она нарушает покой остальных людей. Бывали случаи, когда туристов арестовывали за ношение сланцев, которые «слишком громко шлепали».

Также на этом острове нельзя носить подделки. Если полиция заметит поддельную одежду и аксессуары, то может оштрафовать на тысячу евро.

Северная Корея: нельзя носить синие джинсы

В Северной Корее нельзя носить голубые и синие джинсы, так как они олицетворяют «вражескую идеологию США» и капитализм. За нарушение такого запрета можно угодить в трудовой лагерь.

К черным же джинсам закон более лоялен. Также запрет не распространяется на туристов, за исключением особых мест: памятников Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Таиланд: нельзя наступать на деньги

В Таиланде необходимо уважительно относиться к местным банкнотам, так как на них изображен король Пумипон Адульядет, правивший страной более 70 лет. В стране его уважают так же, как в Великобритании — Елизавету II. Деньги в Таиланде нельзя сильно мять, рвать или наступать на них. Наказание за такой поступок может дойти даже до тюремного срока.

Германия: нельзя драться подушками

В Германии нельзя устраивать драки подушками, так как они с точки зрения закона могут расцениваться как «пассивное оружие». Чаще правоохранители ограничиваются предупреждением. Также в ФРГ нельзя водить автомобиль голым. Нарушение запрета грозит штрафом в 40 евро.

Бельгия: запрет на игру в снежки

В Бельгии запрещено кидаться снежками. В законе их приравняли к камням или предметам, способным нанести травму. Ослушавшимся грозит штраф в размере 100 евро.

Франция: нельзя называть свинью Наполеоном

Во Франции считается незаконным назвать свинью именем Наполеон. Дело в том, что французский император Наполеон Бонапарт считается в стране национальным героем, а назвать свинью его именем — равно оскорблению граждан Франции.

Самоа: запрещено забывать день рождения своей жены

Самоа — небольшое островное государство с комфортным климатом. Однако здесь мужьям запрещено забывать дату рождения своей супруги.

США: абсурдные законы в разных штатах

США славятся своими странными законами, действующими в определенных штатах. Например, во Флориде разведенным и овдовевшим женщинам запрещено прыгать с парашютом в воскресенье. В Айове мужчинам с усами запрещено целовать женщину прилюдно. Также в этом штате нельзя подмигивать незнакомым людям.

В Лос-Анджелесе нельзя облизывать лягушек. Этот запрет был введен после того, как местные подростки обнаружили, что кожа лягушек содержит галлюциногены. В городе Блит человек не может носить ковбойские ботинки, пока не обзаведется как минимум двумя коровами.

В Джорджии нельзя носить штаны и юбки, которые сидят ниже, чем на три сантиметра от линии бедер. В Оклахоме запрещено строить рожицы собаке. В Делавэре женщине запрещено делать предложение своему возлюбленному.

В городе Мобил мужчинам запрещено выть по-волчьи в публичных местах. Дело в том, что раньше тут существовала военная часть, символом которой был волк. Военные собирались в местных барах и в пьяном состоянии начинали выть как эти животные, что раздражало местных жителей.

Великобритания: нельзя умирать в здании парламента

В Англии в 1313 году был введен закон, согласно которому нельзя умирать в здании парламента. Дело в том, что, согласно закону, каждый умерший на территории, принадлежащей британской короне, имеет право на похороны за счет государства, однако власти не хотели брать на себя лишние расходы. Тех, кому становилось плохо, немедленно выносили за пределы здания. За 700 с лишним лет этот закон так и не был отменен.

При поездке за границу стоит также учитывать, что оштрафовать могут не только во время отдыха в другой стране, но и в аэропорту во время прохождения таможенного контроля.