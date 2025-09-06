В Турции разгорелся скандал, фигурантами которого оказались молодые туристы из России. В соцсетях стал вирусным видеоролик, где парень и девушка милуются на территории мечети в Стамбуле. Возмущенные местные жители потребовали найти иностранцев и наказать за неуважение мусульманской святыни.

Полиция сумела установить личности нарушителей и арестовать их, это оказались наши соотечественники. Ожидается, что суд скоро вынесет вердикт. Прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до года.

В последних числах августа россияне побывали в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар. Самое большое в стране культовое сооружение, видимое со всех точек Стамбула, является туристической достопримечательностью. То ли свежий ветер с Босфора, то ли романтический вечер на них повлияли, но они тесно прижались друг к другу. На следствии влюбленные признались, что не только обнимались и целовались во внутреннем дворе, но и фотографировали играющих детей и курящих людей.

Молодой человек и его девушка не обратили внимания на предупреждения о правилах поведения у входа в мечеть. Замечание им сделали лишь после того, как они попытались войти внутрь. Получив отказ, россияне уехали.

