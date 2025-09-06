Как изменятся цены на поездки в Китай и чем лучше платить за границей

Уже с 15 сентября у россиян появится возможность поехать в Китай отдыхать, по делам бизнеса или просто увидеться с родными, и оформлять визу будет не нужно. Достаточно иметь загранпаспорт и купить билеты. Но так ли все просто на самом деле? Сколько стоит перелет, куда больше всего запросов и главное - какие способы расчета в Китае для нас доступны? На вопросы "Российской газеты" отвечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Майя, получается, на визу в Китай теперь не нужно тратиться. Много уже запросов к вашим туроператорам поступило за эти дни от желающих отправиться в Поднебесную?

Майя Ломидзе: Конечно, количество запросов резко увеличилось, и дальше будет только нарастать. По оценке турагентств и операторов, только из Москвы количество запросов на поездки в Китай за прошедшую неделю выросло примерно в два раза. Я представляю, что творится в приграничных регионах. Чаще всего интересуются материковым Китаем, так как поездки на Хайнань и так были безвизовыми. В топе запросов на данный момент - Пекин и Шанхай.

Тем более сейчас, ранней осенью, наверное, самое благоприятное время для путешествий в Поднебесную? Не так жарко, как летом…

Майя Ломидзе: Ну да, и зима тоже. В принципе, Китай можно назвать круглогодичным направлением. Понятно, что, если говорим об отдыхе на море, то пик все равно приходится на лето, и осенне-зимний период тоже не стоит сбрасывать со счетов. Но материковый Китай - это же в основном экскурсионные программы. Поэтому я думаю, что спрос будет сохраняться достаточно высоким в течение всего года.

Сколько можно сэкономить туристу?

Майя Ломидзе: Отмена виз - это не столько про экономию, сколько про еще одно интересное доступное направление, куда можно поехать хоть на выходные, особенно жителям регионов Сибири и Дальнего Востока. Если говорить все же о какой-то экономии, то с введением безвизового въезда экономят только те, кто едет в Китай по делам бизнеса. Кстати, в топ-3 городов по посещаемости российскими деловыми туристами вошли Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Обычные туристы активно пользовались возможностью безвизового группового обмена. Поэтому путешественники не тратились на эту опцию. Стоит говорить не об экономии даже, а о тех новых возможностях, которые появились.

А какие новые возможности появились?

Майя Ломидзе: Как с любой безвизовой страной - снимаются ограничения по перемещению. Тем более что география перелетов увеличивается. Можно, к примеру, организовать комбинированные туры, потому что до сих пор на Хайнань невозможно было прилететь без визы с материковой части Китая. А сейчас можно совмещать посещение материковой части Китая, экскурсионные поездки и потом отправиться на Хайнань на море.

Буквально чуть ли не в этот же день, как только появилась новость о старте безвизовых поездок в Китай, АТОР выступила с прогнозом, что потенциальный рост пассажиропотока между странами вырастет на 30−40%. И Минтранс позже согласился с этими данными. Откуда у вас так оперативно появились эти цифры?

Майя Ломидзе: Туроператоры сопоставили стоимость билетов, возможности наших туристов, интерес к Китаю и опыт тех стран, которые отменяли визы либо максимально облегчали въезд. И стало понятно, что в ближайшее время рост пассажиропотока составит 30−40%. Но это осторожный прогноз. Скорее всего, в течение года динамика может увеличиться.

Сейчас из 14 городов России можно добраться в 16 пунктов назначения в Китае. Вы считаете, что география должна еще и расшириться?

Майя Ломидзе: Да, естественно. Сейчас между городами России и Китая в действующем расписании выполняется примерно 215 рейсов в неделю. Самые загруженные линии: из Москвы в Пекин, в Шанхай и Гуанчжоу. А также из Владивостока и Иркутска в Пекин. И почти половина (47%) всех рейсов из России в Китай выполняется из Москвы. На города Дальнего Востока приходится около 22% всех рейсов. В последующем и география, и частота рейсов из городов России в КНР должна увеличиться.

Я посмотрела на сайте известной авиакомпании, сколько стоят билеты из Москвы на середину сентября. До Пекина - около 25 тысяч рублей, до Шанхая - от 40 тысяч рублей в одну сторону. Из российской столицы до Владивостока лететь примерно столько же, а цена билета ниже - около 20 тысяч рублей. Есть шанс, что стоимость авиаперелета в Китай снизится?

Майя Ломидзе: Очень много "если" для того, чтобы сейчас прогнозировать ценовую политику. Если предложение будет превышать спрос, то есть рейсов будет много и они не будут сразу заполняться, может быть даже временное снижение цены. Что будет с количеством рейсов, с заполняемостью бортов и т.д., со спросом - это все влияет на стоимость. В любом случае, даже если говорим о повышении либо о снижении цен, мы ожидаем колебания в пределах 5-10%. Потому что стоимость перелета крайне важна для наших туристов.

С большей долей вероятности, скорее всего, нас ждет небольшой рост стоимости перелета, потому что уже сейчас очевидно, что спрос высокий.

Когда билеты уже куплены, возникает вопрос, как расплачиваться в другой стране, особенно когда летишь в Китай. Наши карты "Мир" там не работают, бежать в обменник за юанями? В Китае очень распространены QR-коды при оплате. Как решить вопрос с платежами за границей? В Турции же какой-то выход нашли…

Майя Ломидзе: Про то, что нужно что-то делать с платежами, когда выезжаем за границу, мы слышим уже третий год. И все три года, что это серьезнейший вопрос, к его решению подключался и Центробанк, но в итоге ничего с тех пор не отлажено. Есть единичные случаи в Турции, единичные кейсы, есть возможности не для всех карт, не для всех банков. QR-код ВТБ банка там не работает. Но все-таки основной платежный инструмент для туристов - это наличные.

И ровно такая же история в Китае. Там, если и принимают к оплате, то только карты UnionPay "Россельхозбанка". Не везде. Это еще надо найти места, где ими можно расплатиться. QR-коды наших банков не работают. Банки не могут предложить нашим туристам пока ни один QR-код, потому что любой банк, карта, QR-код должны быть интегрированы в китайскую систему WeChat или Alipay. Российские банки лишены этой возможности в связи с санкциями, и пока непонятно, как это может быть реализовано. Поэтому остаются наличные, либо карты других стран, которые есть у наших граждан.