ДВФУ планирует создать перекрестные туры с вузами Индонезии и Малайзии

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в этом году начал проводить студенческие туры для иностранных студентов, первыми участниками стали студенты из Китая, а российские молодые люди посетили КНР. В планах вуза - организация перекрестных туров с университетами Вьетнама, Индонезии и Малайзии, сообщил ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Развитие международного молодежного сотрудничества и, в частности, студенческого туризма, является для нас стратегическим приоритетом. <…> В июне этого года мы успешно провели первый пилотный студенческий тур в рамках программы "Студтуризм", в котором приняли участие студенты из России и Китая. Аналогичная школа состоялась в конце августа в Индии, и в наших планах провести подобное мероприятие во Вьетнаме. В перспективе мы расширим географию на страны Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия и Малайзия - в настоящий момент ведем переговоры с вузами-партнерами", - сообщил проректор.

Он разъяснил, что масштабная и многогранная работа на базе ДВФУ проводится проектным офисом Минобрнауки России по развитию международного молодежного сотрудничества со странами Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

"Помимо этого, мы активно развиваем и другие форматы: совместные летние и зимние школы, олимпиады, а также работу над созданием новых сетевых и двудипломных программ с ведущими университетами АТР, что позволяет вывести гуманитарное сотрудничество на качественно новый уровень", - добавил Власов.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является: "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.