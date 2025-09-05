Сколько стоит слетать в Китай в первые дни безвиза

Уже с 15 сентября туристы из России смогут посещать Китай только с загранпаспортом. Редакция TourDom.ru изучила предложения авиакомпаний и подсчитала, сколько будет стоить перелет в дружественную страну в первые дни безвиза. Мы смотрели round trip с багажом с вылетом 15–16 сентября и возвращением через 10 дней.

Для туристов из Москвы есть четыре прямых вылета в Пекин. Дешевле всего отправиться рейсами «Аэрофлота» или Hainan Airlines. Обе авиакомпании предлагают очень близкие цены – 50 тыс. у нашего нацперевозчика и 50,7 у китайской авиакомпании. China Eastern Airlines и China Southern Airlines готовы взять на борт за 67–68 тыс. руб. В пути вы проведете около 8 часов в каждую сторону.

Попытки сэкономить на перелетах с комфортной по времени стыковкой окажутся безуспешными. Действительно дешевле будет, только если готовы к очень долгим пересадкам. Например, если это вас не пугает, выбирайте «Уральские авиалинии». Придется провести 22 часа в Екатеринбурге, однако цена значительно ниже, всего 37 тыс. руб.

Из Санкт-Петербурга в Пекин прямые рейсы гораздо реже – 2 раза в неделю летает Hainan Airlines. С вылетом 17 сентября и возвращением 28-го перелет обойдется в 88,2 тыс. В любой другой день можно улететь с пересадками. И это будет дешевле. Самые выгодные условия на 15 сентября предлагает «Аэрофлот»: 11 часов в пути, пересадка в Москве и 65 тыс. руб. На следующий день удобнее и дешевле всего будет полететь с S7 Airlines с остановками в Иркутске и Новосибирске от 73 до 75 тыс. руб.

Тем, кто собирается лететь в Шанхай, поездка обойдется дороже. Из Петербурга с China Eastern лететь недешево – 203 тыс. руб. 15-го числа и 152 тыс. руб. 16 сентября. «Аэрофлот» предлагает путешествие с пересадкой в Москве за 137 тыс. руб.

Из столицы в Шанхай можно напрямую полететь с нацперевозчиком от 135 до 142 тыс. руб. Но заметно дешевле отправиться предлагает China Eastern Airlines – 92,6 тыс. Еще больше можно сэкономить на пересадках, полетев той же китайской авиакомпанией. За перелет со стыковкой в Урумчи предлагают заплатить от 61 тыс. руб.

