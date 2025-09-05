Какие новые отели Дубая удивят туристов в зимнем сезоне

Туроператоры рассказали редакции о новых отелях ОАЭ, уже завоевавших популярность у туристов, а также о знаковых гостиницах, которые заработают в зимнем сезоне – 2025/2026.

Из недавно появившихся новинок специалисты выделяют Jumeirah Marsa Al Arab в Дубае.

«Курорт отличает яркий дизайн: он построен в виде роскошной мегаяхты. В номерном фонде – люксы и резиденции, а на территории широкий выбор ресторанов с кухнями разных стран», – отметили в туроператоре Anex.

В шаговой доступности от пляжа JBR в ноябре откроется Ciel Dubai Marina, по проекту – один из наиболее высоких отелей в мире (82 этажа).

«Его фишка – инфинити-бассейн на высоте 300 м, – считают в компании Space Travel. – Продажи туров уже вовсю идут».

Туристы интересуются еще одной премиальной гостиницей – Mandarin Oriental Downtown. Она начнет работать ориентировочно в октябре. Из окон обещают панорамные виды на Персидский залив и Бурдж-Халифу. Помимо люксов и обычных номеров для бронирования, на длительный срок доступны резиденции.

В туроператоре «Русский Экспресс» обратили внимание на бутик-отель Côte d’Azur Nice на искусственных островах «Сердце Европы»: здесь запланирован выход к крупнейшему в регионе бассейну. Также выделили Floating Venice – подводный отель в венецианском стиле – и комплекс Floating Seahorse с плавучими виллами. Согласно описанию два этажа трехуровневого дома расположены выше ватерлинии, а спальня и ванная – под водой. Стеклянные стены позволят любоваться коралловым рифом и морской фауной.

В зимнем сезоне в Дубае появится несколько новых гостиниц известных брендов – в частности, Le Meridien Portofino – пляжный семейный отель, Kempinski Floating Palace – комплекс на воде в Персидском заливе, Rixos Dubai Islands – курорт с апартаментами и виллами.

Туроператоры назвали отели, открывающиеся после масштабного обновления. В частности, Al Zorah Beach Resort (бывший Oberoi Al Zorah) – экоотель на востоке Аджмана. А также Straylight Yas, Vignette Collection.

«Идет превращение 6 отелей комплекса Yas Plaza на острове Яс в Абу-Даби в единый курорт, – рассказали в "Русском Экспрессе". – Здесь добавят новые номера, а также виллы, пляжный клуб, театр и другие возможности для отдыха».

