В Аланье проверяют морскую воду после жалоб туристов

После сообщений в СМИ об опасной бактерии vibrio, якобы обнаруженной в Аланье, Минздрав Турции проводит мониторинг ситуации. При этом уже проведенный анализ морской воды наличие бактерии, способной вызывать сепсис и некроз, не выявил. Случаев заболеваний также не зафиксировано, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкое министерство.

© unsplash

«Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства. Вопреки упомянутым сообщениям, никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями vibrio, в нашей стране не зарегистрировано», – рассказали чиновники, добавив, что мониторинг морской воды проходит непрерывно.

Напомним, что, по информации телеграм-каналов, от инфекций, вызванных vibrio, в августе пострадали десятки туристов – в частных клиниках Аланьи якобы бесконечные очереди. Однако и представители страховых компаний, и туроператоров заявили редакции, что массовых жалоб туристов не зафиксировано.