Эксперт рассказал, как подготовиться к поездке в Китай

Эксперт Onlinetours Оксана Власенко в беседе с RT дала советы российским туристам, которые планируют воспользоваться решением Китая по отмене виз для граждан России.

© unsplash

«С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Теперь наши путешественники с обычными загранпаспортами могут просто купить билеты и отправиться в КНР — без визы можно пребывать в стране до 30 суток», — рассказала она.

Впечатления от путешествия во многом зависят от погоды: если на улице непереносимая жара, то ни одна экскурсия или прогулка по самым красивым городам не принесёт достаточного удовольствия, отметила эксперт.

«Поэтому, чтобы насладиться Китаем, вместо июля или августа стоит выбирать поездки с апреля по июнь или в сентябре и октябре. В южных регионах страны комфортно будет и в начале ноября», — пояснила она.

В Китае во многих ситуациях могут понадобиться местные приложения, которыми россиянин никогда не пользовался, продолжила специалист.

«Их можно скачать заранее. В том числе приложения, с помощью которых можно оплачивать, в частности, поездки в метро и автобусах, заказывать такси», — пояснила она.

По словам Власенко, одной из главных достопримечательностей Китая является местная кухня.

«Правда, блюда могут быть совсем не похожими на то, что человек пробовал в китайских ресторанах России. Они могут показаться очень острыми», — предупредила она.

Специалист посоветовала взять с собой медикаменты, которые могут пригодиться.

«Потому что объяснить в местной аптеке, что вам нужно, бывает очень непросто», — добавила она.

Ранее китаист Леонид Ковачич рассказал, что отмена виз повысит деловую активность между Россией и Китаем.