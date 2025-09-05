Рейсы в Китай: «Аэрофлот» готов воспользоваться введением безвиза для россиян

«Аэрофлот» намерен увеличить частоту рейсов в Китай, если интерес к этому направлению вырастет после введения безвиза для россиян. По словам генерального директора компании Сергея Александровского, нацперевозчик будет мониторить, как изменится спрос с 15 сентября – после того, как новый порядок въезда в эту страну начнет действовать.

© tourdom.ru

Сейчас авиакомпания летает в пять китайских городов: Шанхай, Санью, Пекин, Харбин, Гуанчжоу. В октябре возобновляются рейсы в Гонконг из Москвы. По данным пресс-службы «Аэрофлота», с января по август перелетами воспользовалось более 653 тыс. человек, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. А после объявления о введении безвиза количество бронирований выросло более чем в 1,5 раза относительно 1 сентября. Стоимость билетов на сентября еще не изменилась: например, round trip по маршруту Москва – Санья на ближайшей неделе, пока для въезда в Китай еще нужна виза, и в конце сентября стоят одинаково – от 65 тыс. руб. (без багажа). А вот на октябрь билеты уже дороже – от 85 тыс. А в Шанхай – это самое популярное китайское направление у нацперевозчика – сразу после введения безвиза можно слетать даже дешевле, чем до: прямой перелет налегке туда-обратно на ближайшей неделе обойдется в 68 тыс. руб., а во второй половине сентября – в 65 тыс. Но в октябре цена тоже выше – от 77,5 тыс.

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» предполагают, что рост стоимости билетов может быть более ощутимым: «Если взрывной спрос будет, то, естественно, и цена вверх пойдет». Но другие предполагают, что конкуренцию составят китайские авиакомпании – их услуги зачастую дешевле, и эти перевозчики тоже могут увеличить количество рейсов. «Вернулись из Пекина 2 недели назад, билеты покупала за полгода. Уже тогда у ”Аэрофлота”стоило на 20 тыс. дороже. Причем рейс у них по времени был неудобен вообще, в отличие от китайцев. В итоге взяли, разумеется, у последних», – рассказала одна из путешественниц, уточнив, что перелет был комфортным.

Добавим, что глава Минтранса России Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума сегодня сообщил, что ведомство рассмотрит возможность увеличения количества авиарейсов с Китаем не только для «Аэрофлота». Сейчас пассажирские перевозки выполняют восемь российских авиакомпаний по 36 маршрутам и 10 китайских по 24 маршрутам. Общее число рейсов достигает 230 в неделю.

