Отмена виз в Китай вызвала ажиотаж среди поклонников Гарри Поттера

Российские туристы активно скупают билеты в тематический парк Universal Beijing Resort, посвященный вселенной Гарри Поттера. Интерес к поездкам резко вырос после введения безвизового режима между Россией и Китаем.

© runews24.ru

С 15 сентября Китай ввел безвизовый въезд для россиян, что мгновенно вызвало всплеск интереса к тематическим паркам развлечений. Крупнейшим центром притяжения стал Universal Beijing Resort с зоной «Волшебный мир Гарри Поттера». Посетители могут погрузиться в атмосферу саги: пройти через платформу 9¾, посетить Хогвартс и Косой переулок, выбрать волшебную палочку и попробовать знаменитое сливочное пиво.

Туристические агентства отмечают, что спрос на поездки в Пекин вырос втрое по сравнению с прошлым месяцем. Основную аудиторию составляют поклонники франшизы в возрасте 25-40 лет, для которых посещение парка стало исполнением детской мечты.

Стоимость тура в Пекин на несколько дней составляет около 60 тысяч рублей, включая перелет, проживание и посещение парка. Особой популярностью поездки пользуются среди миллениалов, выросших на книгах о юном волшебнике.

Безвизовый режим действует до сентября 2026 года, что позволяет планировать поездки на ближайшие месяцы без дополнительных бюрократических препятствий.