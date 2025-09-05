Сафари в Африке: РФ и Кения активно обсуждают возможность прямых авиаперелетов

Запуск прямого авиасообщения между Россией и Кенией возможен за счет увеличения туристического потока между странами. Сегодня этот вопрос уже активно обсуждается, сообщил в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) чрезвычайный и полномочный посол Республики Кения в РФ Питер Мутуку Матуки.

"В Кении с представителями авиационного сектора обсуждения о запуске прямого авиасообщения с Россией уже ведутся. Но для того чтобы развивать такое активное транспортное сообщение между странами, как вы понимаете, необходим постоянно увеличивающийся поток туристов, которые будут загружать новые транспортные направления", - сказал он.

Матуки подчеркнул, что Кения считает перспективным развитие туристического направления в отношениях с Россией, в частности - в сафари-туризме.

"Это направление очень перспективное. И российский рынок дает нам хорошую возможность для развития, потому что туристы из России заинтересованы в таком экзотическом отдыхе. Если вы приедете в Кению на сафари, вы сможете увидеть "большую африканскую пятерку" - слона, буйвола, леопарда, льва и носорога. И вы будете потрясены красотой природы", - добавил посол.

