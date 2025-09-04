Туристам в городах России дали возможность продлить лето на отдыхе в Турции

Поездки в Турцию в межсезонье – это возможность существенно сэкономить на отдыхе в популярных отелях, которые летом стоят намного дороже. Портал «ТурДом» выяснил, из каких городов туроператоры сохранят полетные программы в Анталью как минимум до зимы.

Больше всего возможностей отправиться во второй половине ноября на турецкий курорт у туристов в Москве. Туры на рейсах авиакомпании Pegasus предлагают Fun&Sun и Coral Travel, на перевозчике Southwind – Pegas Touristik. Туристы Библио-Глобуса и в конце ноября и зимой будут летать в Анталью рейсами «Аэрофлота». На бортах нацперевозчика БГ продолжит отправлять отдыхающих на Анталийское побережье и из Санкт-Петербурга. Из Екатеринбурга и Казани будут доступны туры в Турцию у Pegas Touristik на рейсах Southwind.

Мы проверили цены турпакетов в отели уровня premium с вылетами в третьей декаде ноября. Недельный отдых в Rixos Downtown Antalya The Land Of Legends 5* с отправлением из Москвы стоит от 143 тыс. руб. за двоих, из Екатеринбурга – от 176 тыс. руб., из Казани на 6 ночей – от 138 тыс. руб. В сумму до 200 тыс. руб. на двоих можно уложиться, выбрав туры из Москвы в Ic Hotels Green Palace 5*, в Titanic Deluxe Lara 5*, в Concorde De Luxe Resort 5*.

Туристам надо иметь в виду, что в ноябре гостиницы на курортах Турции переходят на зимние концепции отдыха. Часть инфраструктуры на территории – некоторые рестораны, бары – может уже не работать. Анимация проводится не столь активно как летом. Что касается купания, то в комплексах высокого уровня обычно есть подогреваемые бассейны.

Ранее мы писали, что в бархатный сезон в Турцию полетит больше рейсов из Екатеринбурга и Казани.