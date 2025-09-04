Карты «Мир» заработают в Таиланде в самое ближайшее время

Карты российской платежной системы «Мир» должны заработать в Таиланде в ближайшее время. Об этом заявил глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко на полях ВЭФ, передает News.ru. Сейчас ведётся активная работа с тайскими банками, чтобы российские карты стали доступны туристам и бизнесу. Оплата картой «Мир» доступна сейчас в четырех странах без ограничений. Помимо России ее принимают в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и на Кубе. В некоторых местах картой можно расплатиться в Армении, Венесуэле, Казахстане, Таджикистане, Молдавии, Вьетнаме, на Лаосе и Мьянме.