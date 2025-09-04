В Китае ограничили время на фото у достопримечательностей

В Китае ввели ограничения на время фотосъемки в популярных туристических местах, чтобы избежать очередей и конфликтов между туристами.

Так, в живописной зоне Хуанлин в уезде Уюань провинции Цзянси ввели новое правило, согласно которому каждому туристу дается ровно одна минута на фотосъемку. Это мера принята из-за большого количества туристов, желающих сделать фотографии в живописных местах. При этом ограничения применяются только в пиковые сезоны, когда поток туристов увеличивается.

Ранее сообщалось о конфликтах между туристами, которые пытались занять лучшие позиции для съемки и подолгу их занимать.

Другие регионы Китая внедряют аналогичные меры. Например, в парке Лунчжуашань в провинции Шаньдун установлен лимит на фотосъемку в 30 секунд, пишет South China Morning Post.

