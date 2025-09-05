С 15 сентября в Китае начнет действовать безвизовый режим для россиян. Эта мера касается владельцев российских паспортов, которые приезжают в Китай с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, а также с визитом к близким и по обмену. Многие россияне в связи с открывшимися возможностями забеспокоились, что не смогут сориентироваться в стране, язык которой они не знают и в которой не понимают английского языка. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, как подготовиться к поездке в страну, язык которой ты не знаешь, и что важно знать россиянам о КНР.

Что нужно знать российским туристам перед поездкой в Китай

Деньги и банковские карты

По ее словам, российские банковские карты не работают в Китае — необходимо взять с собой наличные. Лучше сразу поменять рубли на юани в России.

«Наши российские карты практически не работают в Поднебесной, исключение составляет UnionPay от Россельхозбанка. И то такая карта может срабатывать не везде. Поэтому нужно взять с собой достаточное количество наличных. Можно купить сразу юани в российских банках. Такая возможность сейчас есть. При оплате наличными часто не бывает сдачи, так как все оплаты онлайн. Лучше менять заранее на мелкие деньги», — говорит она.

Эксперт отметила, что можно ехать с долларами или евро, но обмен валюты в китайских банках занимает продолжительное время. Нужно быть к этому готовым.

Сотовая связь и интернет

Специалист посоветовала россиянам подключать роуминг, чтобы оставаться на связи с близкими, иметь доступ к переводчику и пользоваться картами:

«Wi-Fi в отеле может работать с перебоями, поэтому лучше оставаться на роуминге от своего мобильного оператора. И тогда, кстати, работают все мессенджеры, например, WhatsApp* и Telegram, которые в Китае запрещены. Лучше заранее скачать их мессенджер WeChat. Они его используют для многих аспектов жизни: общение, онлайн-покупки, оплата через QR-коды. Если есть иностранная банковская карточка, то можно будет подключить себе такую опцию».

Питание

Собеседница «ВМ» отметила, что перед поездкой нужно обязательно изучить достопримечательности и заведения общепита, которые туристы хотят посетить, и их режим работы.

«Жизнь в Китае начинается раньше, чем в наших городах, и заканчивается тоже рано. Важно это учитывать и планировать свое питание, изучив время работы местных кафе и ресторанов», — сообщила Галеева.

Климат и менталитет

Важно помнить, что Китай — большая страна, в ней много провинций, но все ориентировано на китайцев, а не на туристов. Население одной провинции может сильно отличаться от другого.

«Китай очень разный не только по менталитету местных жителей, но и по климатическим условиям. В южных регионах может быть жарче, чем в северных. Поэтому если вы планируете большое путешествие по стране, то эту разницу тоже нужно учитывать», — рекомендует она.

Когда не стоит ехать в Китай

Ехать в страну не стоит в пиковые сезоны, когда отдыхают сами китайцы:

Новый год по лунному календарю (жители Китая фактически отдыхают 10 дней). В этот период ничего не работает, все дорого, нигде нет мест. У китайцев принято ездить к родителям, они перемещаются с юга на север, все сидят дома. В крайнем случае работает немного ресторанов и магазинов.

В российский Новый год, с 31 декабря по 2 января — выходные, далее все работает.

Красный май с 1-го по 5-е число. Иногда выходные «двигают», и получается, что отдыхают много дней, например, с 29 апреля по 5 мая. В этот период заведения также работают редко.

День независимости Китая — 1 октября. Отдых в стране — около одной недели. Происходит большая миграция, как на китайский Новый год.

День благодарения — 15 августа. Страна отдыхает несколько дней — многие заведения не работают.

Как разобраться в Китае без знания языка

По мнению эксперта, российским туристам необходимо заранее подготовиться к поездке, уточнить все детали и нюансы, связанные с языком, связью и правилами пребывания в стране. Самый простой вариант — это доверить свою поездку специалистам, потому что местные жители практически не знают английского языка.

«С английским языком там непросто. Его могут знать только работники туризма, и то не все. Лучше скачать себе заранее офлайн-переводчики, а лучше сразу несколько. Например, общий от Google или Apple. И такие, которые работают, например, только с азиатскими языками, например Waygo», — предупредила Галеева.

Как подготовиться к поездке, чтобы не потеряться и не попасть в опасную ситуацию

Чтобы не потеряться, заранее также можно скачать себе офлайн-карты на смартфон, напомнила специалист:

«Если онлайн, то обычно на практике Google-карты работают на российской сим-карте, на местных работают "Яндекс. Карты"».

В целом Китай — безопасная страна. Мировой индекс преступности КНР находится на уровне Саудовской Аравии и Бахрейна, то есть он очень низкий, добавила собеседница «ВМ»:

«Однако в людных местах, таких как рынки и вокзалы, возможны мелкие кражи, поэтому следует внимательно следить за своими вещами и использовать безопасные способы ношения ценностей, например поясную сумку».

Также важно соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только в разрешенных местах.

«Обязательно оформляйте заранее медицинскую страховку на случай каких-то простудных заболеваний или проблем с желудком», — посоветовала Галеева.

Куда обращаться в Китае россиянам, если что-то случилось в поездке

Если возникли какие-то вопросы со здоровьем, то в первую очередь нужно обращаться в страховую компанию по тем контактам, которые указаны в страховом полисе. Далее они направят туриста в больницу или вызовут врача.

«По остальным вопросам можно обращаться в консульства РФ на территории КНР. Официальные контакты всегда указаны на сайте МИД РФ», — заключила эксперт.

Ранее «ВМ» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется отдых в КНР, а также выяснила лучшие места для посещения.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.