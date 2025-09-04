В Омане готовят к открытию пещеру Маджлис-аль-Джинн для туристов

В горах Сельма на востоке Омана скрыта пещера Маджлис-аль-Джинн — одна из крупнейших в мире. Долгое время попасть туда могли только спелеологи и экстремалы, но власти решили открыть её для туристов под строгим контролем. Прыжок со 150 метров и мост над бездной: Оман готовит пещеру-гиганта к открытию - об этом подробнее на сайте Туристас.

Летом 2024 года Министерство наследия и туризма и компания OMRAN подписали соглашение о развитии объекта. Планируется обустроить безопасные спуски, установить новые крепления, указатели и посты наблюдения. Среди идей — стеклянные подвесные мосты, спуски с высоты более 150 метров и организованные прыжки bungee или sky jump.

Чтобы защитить природу, создадут настилы и дорожки, ограничат доступ в уязвимые зоны и будут следить за состоянием пещеры. Пока она закрыта: выбирают операторов и разрабатывают правила безопасности.

Дата открытия пока неизвестна, но проект должен показать, как сделать природное чудо доступным, сохранив его красоту.