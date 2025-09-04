Туроператоры прокомментировали новости о заражении «странным вирусом» в Турции

Российские туроператоры прокомментировали новости о заражении туристов «странным вирусом» в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что не получали массовых жалоб от путешественников.

При этом ранее Telegram-канал Shot писал, что десятки россиян в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, на отдыхе в Турции. Уточнялось, что опасную инфекцию соотечественники подхватили на пляжах.