«Любят мини-юбки». Путешественник описал девушек в Чехии

Российский путешественник побывал в Чехии и описал местных девушек словами «любят мини-юбки». Впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации приехал в город Брно и отметил, что там одна половина женщин носит юбки, а другая — короткие шорты. В том числе такой одежды не стесняются и немолодые чешки.

«Помню, у нас такая мода была в начале 2010-х — все молодые девчонки носили эти шорты. В Чехии эта мода появилась только сейчас, либо еще не закончилась с того времени», — добавил турист.

Еще одна особенность этой восточноевропейской страны, которая бросилась в глаза приезжему: на улицах гуляет много «гоповатых» девушек. Они носят пирсинг, татуировки, пьют пиво и курят. Однако многие молодые люди, напротив, предпочитают одеваться и выглядеть так, будто вернулись в семидесятые.

«Глядя на таких девушек и юношей, я почему-то сразу вспоминал советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Служебный роман"», — подчеркнул тревел-блогер.

