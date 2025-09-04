Не все так просто: эксперты пояснили нюансы безвизового въезда в КНР

Российским гражданам, планирующим поездку в Китай в рамках безвизового режима, больше не требуется заранее уведомлять о своем визите дипломатические представительства КНР за рубежом. Новые правила, однако, подразумевают четкое соответствие целям визита и готовность подтвердить их пограничным службам.

«Китайские пограничные службы осуществляют проверку в соответствии с законом и могут разрешить безвизовый въезд гражданам России, целью визита которых является бизнес, туризм, посещение родственников, культурный обмен или транзит», – сообщили в Генеральном консульстве КНР во Владивостоке.

При этом рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы: приглашения, билеты или бронь отеля. Лица, чьи цели не соответствуют заявленным или которым въезд запрещен по закону, на территорию КНР не допускаются.

Уточняется, что данные условия одинаковы как для взрослых, так и для несовершеннолетних путешественников. Единственным допустимым документом для въезда является действительный общегражданский заграничный паспорт. Временные или экстренные документы, а также иные проездные документы для безвизового въезда не подходят.

Расчет допустимого срока пребывания начинается со дня, следующего за датой пересечения границы, и составляет ровно 30 календарных дней. Режим действует для въезда через любые открытые для иностранцев пункты пропуска – воздушные, морские и автомобильные. Он распространяется на россиян, выезжающих из любой третьей страны, и не делает различий между индивидуальными путешественниками и туристическими группами.

Если планируется более длительный визит или цели поездки выходят за установленные рамки (работа, учеба, журналистика), необходимо заранее получить соответствующую визу в посольстве или консульстве КНР. В случае наступления исключительных обстоятельств уже после въезда в страну можно обратиться за продлением срока пребывания в местные органы общественной безопасности.

Безвизовый режим допускает многократный въезд, и на текущий момент не установлено никаких квот на количество поездок или общее время пребывания в течение какого-либо периода. Однако ключевым условием остается неукоснительное соблюдение заявленных при пересечении границы целей визита.

Напомним, с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России на срок до 30 дней. Новые правила разрешают въезд с целью туризма, бизнеса и посещения родственников в течение всего года.