Индийский байкер назвал самую небезопасную страну

Объездивший мир на мотоцикле индийский кругосветчик назвал Великобританию самой небезопасной страной после того, как у него там украли байк. Об этом мужчина рассказал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание Daily Mail.

© unsplash

По словам 33-летнего Йогеша Алекари, в конце августа он припарковал свой мотоцикл в Ноттингеме и отправился позавтракать. Однако, вернувшись, не обнаружил байк на месте. Транспортное средство было загружено всеми его вещами. Он подчеркнул, что в Мумбаи ощущал себя гораздо безопаснее.

«Индия — самое безопасное место для путешествий. Мы никогда не блокируем колеса байков, это успех нашей полицейской системы», — заключил он.

При этом ранее россияне назвали Индию в числе одной из самых опасных стран для путешествий. В списке также оказались Израиль и Иран.