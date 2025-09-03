Рейсы Belavia могут стать окном в Доминикану для россиян

Авиакомпания Belavia строит планы полетов на дальние туристические направления из Минска. Об этом в интервью изданию sputnik.by рассказал руководитель перевозчика Игорь Чергинец.

По его словам, с 8 октября будут поставлены рейсы на китайский курортный остров Хайнань (аэропорт Санья). До конца года могут появиться маршруты в Таиланд (рассматриваются Утапао и Пхукет) и на Шри-Ланку. В перспективе обсуждается возможность полетов на Сейшелы и Мальдивы, а также в Карибский регион – на Кубу и в Доминикану.

Широкофюзеляжные лайнеры появились у Belavia в июне – в парк поступили три Airbus A330-200. Именно их собираются использовать на дальних маршрутах. Правда из трех машин «на крыле» пока только одна, остальные две – на техобслуживании. Хватит ли столь скромного количества для резервирования воздушных судов с учетом масштабных планов полетов – вопрос открытый.

Belavia также заявила чартерные рейсы из Минска на остров Фукуок (Вьетнам). Они начнутся с 12 октября и будут выполняться раз в 10–11 дней. Билетов в свободной продаже нет, белорусскими туроператорами предлагаются туры на этой перевозке. Судя по заявленным ценам турпакетов, жителям соседних с Беларусью областей РФ вряд ли выгоднее отправляться на отдых во Вьетнам из Минска, чем из Москвы. Например, 11-дневный отдых в отеле The Shells Resort & Spa Phu Quok 5* с вылетом из белорусской столицы 23 ноября предлагается за 325 тыс. руб. на двоих. А тур такой же продолжительности в эту гостиницу с отправлением 22 ноября из Москвы чартером AZUR air можно забронировать на 41 тыс. руб. дешевле – за 284 тыс.

Вместе с тем, если белорусский перевозчик действительно поставит прямые рейсы в Доминикану, куда из Москвы сейчас можно добраться только с пересадками, а цены на билеты кусаются, это было бы интересно нашим туристам. Конечно, при условии адекватной стоимости туров на такой перевозке.

