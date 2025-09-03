Новый люксовый отель в Белеке порадовал туристов борщом и медовиком

Люксовый отель Regnum the Crown 5* в турецком Белеке отработал первые 2 месяца. Поскольку его открытия ждали многие, редакция TourDom.ru решила изучить отзывы первых туристов и понять, оправдались ли их ожидания. Напомним, гостей привлекал номерной фонд из 343 люксов и 15 вилл с роскошными интерьерами, огромная территория, бассейн на крыше, рестораны высокой кухни.

© РИА Новости

Заселив первых отдыхающих в июле, отель не успел сразу открыть анонсированную зону отдыха на крыше. Из-за этого в их адрес сразу полетели негативные отзывы. Также были небольшие претензии к сервису: гости отмечали, что периодически ощущалась дезориентированность персонала в решении мелких бытовых вопросов на новом объекте – это касалось прачечной, уборки в номерах, сложностей бронирования ресторанов а-ля карт. Но большинство гостей даже в этих ситуациях были настроены в целом позитивно, отмечая роскошь интерьеров и дизайн общественных пространств. Некоторые отмечали, что пока что лучше селиться в соседнем Regnum the Carya:

«Новый отель может стать тем, что он обещает, но пока не готов».

Было немало замечаний по поводу недостаточного количества шаттлов и багги для передвижения по огромной территории и малочисленности персонала:

«Есть вопросы по обслуживанию в главном ресторане, кофейнях, на мой взгляд не хватает персонала. Но я думаю, дело времени! Адаптируются!»

Мелкие накладки работы службы Guest Relation тоже нервировали ожидающих премиум-сервиса туристов:

«Чтобы заказать весы в номер или поменять размер тапочек, приходится сначала сидеть в очереди, а потом безрезультатно ждать 2 дня!»

К концу августа основные недочеты, судя по комментариям, были исправлены, большинство процессов отточены. Кроме того, в августе Regnum The Crown открыл зону отдыха на крыше. На сегодня отзывы туристов практически все восторженные:

«Всё на высшем уровне: шикарные просторные номера, идеальная чистота, невероятные бассейны и в целом атмосфера уюта и настоящей роскоши. Сервис – отдельное восхищение: персонал всегда приветливый, внимательный и с искренней улыбкой. Чувствуешь себя действительно желанным гостем».

Из плюсов гости выделяют необычный дизайн пляжей с белым песком, «лучший в Белеке аквапарк», наличие собственного мини-зоопарка и анимацию: детский клуб и различные спортивные активности, включая гольф и теннис. Отмечают разнообразие меню и множество ресторанов, предлагающих кухню разных стран мира. Русскоговорящие гости особенно тепло отзываются о славянском ресторане Eva: «Еда вкуснейшая – как дома, только еще лучше!», особенно радует соотечественников борщ и медовик.

Мелкие претензии еще встречаются. Кто-то удивлен, что в люксовом ресторане при заселении никто не предложил welcome drink, даже обычной воды. Кого-то удивили тапочки для двухлетнего ребенка, хотя в бронировании были указаны подростки. Кому-то не хватило комплиментов в номере. Учитывая репутацию сети, можно предположить, что к началу следующего сезона все шероховатости работы персонала будут окончательно сглажены.

Ранее TourDom.ru писал, что Regnum The Crown 5* перенес открытие на 1 июля, на месяц позже запланированного срока.