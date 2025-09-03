«Тюлений» отдых в Китае оказался дешевле познавательного

В тот же день, когда стало известно, что Китай с 15 сентября отменяет визы для россиян, турагенты стали получать вопросы по поводу цен на туры в КНР. «У моих туристов мгновенная реакция случилась», – поделилась одна из участниц профессионального сообщества «Курилка ТурДома 2.0». И добавила: туристы интересуются ценами. Редакция познакомилась с предложениями туроператоров, которые предлагают туры в Китай.

Тем, кто поездкам по достопримечательностям предпочитает спокойный отдых на солнце, можно и нужно ехать на курортный остров Хайнань. 7 ночей в пятизвездочном Banyan Tree Hotel & Resort на берегу бухты Дадунхай в Санье от Библио-Глобуса обойдутся двум туристам в 352 тыс. руб. вместе с завтраком. Неделя в трехзвездочном Hawaii Hotel в 2 раза дешевле – от 168 тыс. руб. В обоих случаях предусмотрен перелет прямым рейсом «Аэрофлота».

Среди экскурсионных туров по Китаю классика жанра – тур с посещением древних столиц государства. Восьмидневная поездка по маршруту Пекин – Сиань – Лоян – Пекин от туроператора China Travel c 1 сентября по 30 ноября будет стоить 2027 долларов США (около 164 тыс. руб.) на человека. При этом за авиабилет придется платить отдельно: в сентябре – 40–50 тыс. руб. за перелет round trip. В ходе поездки туристы будут проживать в четырехзвездочных отелях и познакомятся со знаковыми достопримечательностями – Великой Китайской стеной, Терракотовой армией, посетят площадь Тяньаньмэнь и монастырь Шаолинь.

По словам турагентов, нередко встречаются запросы на комбинированные туры. Туроператор Go China предлагает за 1635 долларов (около 132 тыс. руб.) с человека провести 7 ночей в курортной Санье (в четырехзвездочном Yuhai International Resort) и 2 дня в Шанхае, где можно посетить Сад радости (Юйюань), храм Нефритового Будды Юйфосы, телебашню «Жемчужина Востока» и музей истории Шанхая. Перелеты из Москвы, из Шанхая в Санью и в обратном направлении – прямыми рейсами авиакомпании China Eastern Airlines.

Любители изучать красоты той или иной страны с воды могут отправиться в круиз по главной китайской реке – Янцзы. Такие предложения есть, в частности, у PAC Group. Цена тура – от 351 тыс. руб. за 7 ночей на двоих туристов (без стоимости перелета). Круиз проходит на комфортабельном теплоходе Century Paragon 5*. В программе – площадь Тяньаньмэнь, храм Неба, летний Императорский дворец, объекты Олимпиады-2008, город-призрак Фэнду и другие достопримечательности.