Турпоток россиян в КНДР вырос на 60% за первое полугодие 2025 года

Интерес россиян к посещению КНДР растет, за I полугодие 2025 года турпоток вырос на 60%, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды России, сопредседатель межправкомиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

"Интерес россиян к посещению Корейской Народно-Демократической Республики растет. По итогам I полугодия 2025 года турпоток в КНДР вырос на 60% по сравнению с прошлым годом и составил 2 615 туристов", - рассказал министр.

Он также отметил, что увеличение турпотока связано с запуском этим летом прямого авиасообщения между Москвой и Пхеньяном, это произошло впервые за 77 лет. Кроме того, в июне также возобновилось железнодорожное сообщение между столицами наших стран. Российские туристы едут на корейский горнолыжный курорт Масикрен, и в 2025 году в КНДР открыта прибрежная туристическая зона в Вонсане.

По его словам, авиарейсы из России в КНДР в ближайшие полгода будут выполняться раз в месяц, этого хватит, чтобы оценить необходимость увеличения частоты рейсов. "Ближайшие полгода авиарейсы будут выполняться раз в месяц. Этого времени хватит, чтобы оценить пассажиропоток и понять, нужно ли увеличивать частоту рейсов", - сказал он.

Козлов отметил, что Россию и КНДР связывает многолетние сотрудничество, основанное на традициях добрососедства, а сегодня партнерство находится на самом высоком уровне, появляются новые возможности, в том числе туристические, чтобы лучше узнать друг друга. "Рассчитываем, конечно, что турпоток между нашими странами вырастет кратно в ближайшие годы", - сказал он.

