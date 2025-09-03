FT: Элитный круиз для россиян отменили из-за ареста миллионера Гугнина в США

Лакшери-круиз со Шпицбергена для российских бизнесменов и элиты был сорван из-за ареста в США криптопредпринимателя из России Юрия Гугнина, пишет Financial Times. Французская компания Ponant (принадлежит миллиардеру Франсуа Пино, который также владеет брендом Gucci) отменила поездку, так как платежным посредником между ней и российской турфирмой TRVL (зарегистрирована в Дубае), которая зафрахтовала судно для круиза, была американская компания Гугнина Evita Investments. Бизнесмена арестовали в июне по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. После ареста и отмены круиза TRVL подала иск к Ponant. TRVL арендовала у Ponant ледокол Le Commandant Charcot за $8,5 млн. В исковом заявлении TRVL утверждает, что Ponant не вернула $5,8 млн из общей стоимости фрахта $8,5 млн, а также требует еще более $1 млн для возмещения убытков и компенсации. TRVL отмечает, что Ponant проверила Evita Investments и одобрила ее использование в качестве платежной компании. А Ponant настаивает, что уголовные обвинения против Гугнина стали "серьезным нарушением требований, подрывающим законность и целостность деловых отношений". Круиз на Северный полюс Круиз должен был продлиться две недели. Судно Ponant Le Commandant Charcot должно было отплыть от Шпицбергена, а на восьмой день достичь географического Северного полюса. Пассажиры должны были сойти на лед и искупаться в ледяной воде. В программу также входили ужины от мишленовских шефов, телескопы Swarovski и концерт группы "Ленинград". Длина лайнера Ponant Le Commandant Charcotсоставляет 150 м, ширина — 28 м. Оно может принять на борт до 245 пассажиров и 215 членов экипажа. Есть несколько ресторанов. ~Купить билет на круиз можно было от $70 тыс. за самый бюджетный вариант, самый дорогой стоил $200 тыс.~ Дело Гугнина Гугнин переехал в США вскоре после начала военной операции на Украине. В июне 2025 года ФБР предъявила россиянину обвинения в 22 преступлениях, среди которых — нарушение санкций, отмывание $500 млн, а также помощь России в приобретении секретных американских технологий. В Вашингтоне уверены, что Гугнин связан с российскими и иранскими чиновниками и "отмывает" их деньги через криптовалюты. По информации минюста США, с июня 2023 по январь 2025-го Гугнин провел через Evita около $530 млн. ~История его интернет-запросов в браузере Google включала "штрафы за отмывание денег в США", "Юрий Гугнин сведения о судимости" и "лучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование"~, что дало повод американским властям утверждать, что он действовал осознанно. Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Сроки за остальные преступления — от 5 до 20 лет.