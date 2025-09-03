В Египте откроют мобильные клиники для российских туристов

Египет откроет мобильные клиники для медицинского обслуживания российских туристов. Это решение было объявлено после встречи главы египетского управления здравоохранения с послом России в Египте, передаёт РИА Новости.

© unsplash

В рамках сотрудничества также планируется создание международного центра диагностики и лечения опухолей с применением российских технологий ядерной медицины. Также вовремя встречи были анонсированы переговоры с крупнейшими российскими страховыми компаниями для разработки специальных медицинских пакетов, включающих обследования и стоматологические услуги по сниженным ценам.

Эти меры направлены на развитие медицинского туризма и повышение качества обслуживания российских гостей в Египте. Проект предусматривает как стационарные клиники в центрах семейной медицины, так и мобильные медицинские пункты в ключевых туристических зонах.