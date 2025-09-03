Туристка потеряла память в Таиланде и заговорила на старославянском

Отдых в Таиланде обернулся загадочной медицинской трагедией для российской туристки. После неудачного падения у бассейна женщина не только потеряла память, но и начала изъясняться исключительно на старославянском языке.

По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошел с 45-летней Еленой из Томска, которая прилетела на курорт, чтобы восстановиться после похорон отца. Уже на второй день пребывания она поскользнулась на мокрых ступенях бассейна, получила удар головой и оказалась в воде. Свидетели происшествия незамедлительно вытащили ее и вызвали неотложную помощь.

Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, перелом уха и полную потерю памяти. Для спасения жизни пациентки врачи рекомендовали провести сложнейшую операцию – трепанацию черепа.

В настоящее время туристка не способна вспомнить собственное имя и не узнает свою близкую подругу, прилетевшую для поддержки. Наиболее удивительным для окружающих стало то, что женщина общается только на старославянском. Причины такого необычного последствия травмы остаются неизвестными. По одной из версий, это может быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшей. Елена по образованию является филологом, старославянский входит в обязательную программу обучения, курс длится несколько лет.