Россия запросила у Китая разъяснения об условиях въезда россиян в КНР после того, как Пекин ввёл безвиз на срок до 30 дней.

© РИА Новости

«У китайских партнёров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения», — сообщили в МИД России.

Когда Москва получит всю информацию, её опубликуют на сайте Министерства иностранных дел.

Вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян отмечал, что отмена виз в Китай для граждан России станет стимулирующим фактором для роста туризма.