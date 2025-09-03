Россияне пытаются вернуть деньги за оформление виз в Китай

Туристам, подавшим заявления на китайскую визу, начали приходить уведомления о возможности с 15 сентября посещать страну без этого документа, если визит рассчитан менее чем на 30 дней.

Туроператоры тоже начали получать подобные рассылки, но не все.

«Нас известили, что наши клиенты могут пользоваться безвизом», – рассказали TourDom.ru в PAC Group. «Мы пока не получали, это рассылают визовые центры, а мы оформляем документы для наших туристов через консульства», – пояснили в ITM group.

У туристов сразу же появился вопрос, как вернуть уже потраченные деньги на оформление теперь уже бесполезного для них документа. Те, кто все делал самостоятельно, отдал консульский сбор (2,5 тыс.). Ну а с учетом сервисных сборов визового центра у некоторых набегало и 13 тыс.

«Мы уже отменили оформление виз, деньги пообещали вернуть», – поделились информацией одни из заявителей. Те, кто только что забрал загранпаспорт из китайского консульства с разрешением на въезд и еще не успел им воспользоваться, тоже хотели бы сделать возврат средств, но, скорее всего, это невозможно:

«Получила сегодня, визу вклеили. Спросила про деньги – не возвращают. Настаивать не стала – услуга, по сути, оказана», – рассказала одна из туристок.

А те, кто должен вот-вот отправиться за паспортом, но заплатить консульский сбор должен при получении, нервничают – и деньги платить за уже бесполезный документ не хочется, и опасаются, как бы чего не вышло на границе: «Я в свое консульство позвонила – говорят, что надо при получении попросить отменить визу, возможно, тогда не придется оплачивать. Но я переживаю: если они уже вклеенную аннулируют, не будет проблем на въезде?»

Поскольку все моменты, связанные с прохождением границы и документами, которые нужно будет предъявить пограничникам, пока еще уточняются, некоторые даже рады, что успели получить визу, рассчитывая на более быстрое прохождение процедур. Кто-то из них надеется на отдельную очередь: «Мы за это заплатили», – шутят они.