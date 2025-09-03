Россияне пытаются вернуть деньги за оформление виз в Китай

TourDom

Туристам, подавшим заявления на китайскую визу, начали приходить уведомления о возможности с 15 сентября посещать страну без этого документа, если визит рассчитан менее чем на 30 дней.

Россияне пытаются вернуть деньги за оформление виз в Китай
© TourDom

Туроператоры тоже начали получать подобные рассылки, но не все.

«Нас известили, что наши клиенты могут пользоваться безвизом», – рассказали TourDom.ru в PAC Group. «Мы пока не получали, это рассылают визовые центры, а мы оформляем документы для наших туристов через консульства», – пояснили в ITM group.

У туристов сразу же появился вопрос, как вернуть уже потраченные деньги на оформление теперь уже бесполезного для них документа. Те, кто все делал самостоятельно, отдал консульский сбор (2,5 тыс.). Ну а с учетом сервисных сборов визового центра у некоторых набегало и 13 тыс.

«Мы уже отменили оформление виз, деньги пообещали вернуть», – поделились информацией одни из заявителей. Те, кто только что забрал загранпаспорт из китайского консульства с разрешением на въезд и еще не успел им воспользоваться, тоже хотели бы сделать возврат средств, но, скорее всего, это невозможно:

«Получила сегодня, визу вклеили. Спросила про деньги – не возвращают. Настаивать не стала – услуга, по сути, оказана», – рассказала одна из туристок.

А те, кто должен вот-вот отправиться за паспортом, но заплатить консульский сбор должен при получении, нервничают – и деньги платить за уже бесполезный документ не хочется, и опасаются, как бы чего не вышло на границе: «Я в свое консульство позвонила – говорят, что надо при получении попросить отменить визу, возможно, тогда не придется оплачивать. Но я переживаю: если они уже вклеенную аннулируют, не будет проблем на въезде?»

Поскольку все моменты, связанные с прохождением границы и документами, которые нужно будет предъявить пограничникам, пока еще уточняются, некоторые даже рады, что успели получить визу, рассчитывая на более быстрое прохождение процедур. Кто-то из них надеется на отдельную очередь: «Мы за это заплатили», – шутят они.