Природа помешала туристам улететь во Вьетнам

В лучшем случае на 10 часов позже окажутся во вьетнамском Нячанге туристы из Иркутска. Даже несмотря на то, что первоначально рейс ZF 2577 авиакомпании AZUR air вылетел по расписанию в 07:04. Однако в первые минуты после вылета произошла нештатная ситуация.

«При наборе высоты воздушное судно попало в стаю птиц – повредилось остекление кабины экипажа», – рассказал TourDom.ru представитель авиакомпании.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Но до этого боингу пришлось наматывать круги над Байкалом, чтобы выработать топливо. В итоге лайнер примерно через 3 часа после взлета вновь оказался в Иркутске, пассажиров вернули в здание аэропорта.

«Всем туристам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – сообщили в AZUR air.

Специалисты авиакомпании тем временем провели дополнительное техническое обслуживание самолета, и сейчас продолжается его повторная подготовка к вылету. Он запланирован на 17:00 по местному времени (12:00 мск). Параллельно проверку инцидента проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

Рейс ZF 2577 вылетел в 17:31 по местному времени.