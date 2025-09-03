Бурятия активно сотрудничает с Монголией по направлению медицинского туризма

Бурятия намерена активно развивать взаимодействие с Монголией в рамках развития медицинского туризма. Сейчас регион и страна уже плодотворно и взаимовыгодно сотрудничают в этой сфере, сообщила заместитель председателя правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова на сессии "Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью" Восточного экономического форума.

"Мы развиваем много направлений, связанных с экспортом медицинских услуг. У нас с Монголией постоянно идет взаимодействие и обмен нашими пациентами, я думаю, что такие добрососедские отношения мы будем продолжать", - подчеркнула Лудупова, добавив, что сотрудничеству также способствует близкое географическое положение.

Она отметила, что в Бурятии активно развивается традиционная медицина, при этом совмещенная с современными технологиями и проверенная с научной точки зрения. Так, в регионе большой популярностью пользуется Центр восточной медицины, а также Центр ядерной медицины, ориентированный на современные направления лечения рака и различных опухолей.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.