Россиянам в Абхазии выдвинули ультиматум

В Абхазии представители местного бизнеса продолжают создавать некомфортные условия для российских туристов с ограниченным бюджетом. Одна из путешественниц поделилась с изданием АБН24 неприятными впечатлениями от посещения кафе и ресторанов.

© globallookpress

По её словам, одно из заведений располагается в здании, имеющем историческую ценность. Его архитектурные особенности и культурное значение привлекают множество гостей. Однако попасть внутрь можно исключительно через ресторан, владельцы которого взимают с посетителей входную плату в размере 1000 рублей.

Женщина предупредила соотечественников о хитрой системе депозитов, введенной администрацией — от 1500 рублей и более. Это лишает возможности заказать просто чашку кофе, наслаждаясь живописными видами.

Многие туристы, столкнувшись с таким подходом, предпочитают уходить, в результате заведение остается пустым. В проигрыше оказываются обе стороны — и бизнес, и гости страны.

Ранее стало известно, что, несмотря на невысокий уровень обслуживания и порой недоброжелательное отношение местных жителей, россияне продолжают выбирать Абхазию для отпуска.