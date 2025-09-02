В Малайзия планируют увеличить турпоток в страну

Правительство Малайзии поставило цель достичь показателя в 47 млн иностранных туристов в 2026 году в соответствии с национальной программой Visit Malaysia 2026 (VM2026). Об этом сообщает информационное агентство Bernama, партнер TV BRICS, со ссылкой на вице-премьера страны Ахмада Захида Хамиди.

© unsplash

Он заявил, что кампания VM2026 направлена на то, чтобы увеличить доходы от туризма, укрепить международную конкурентоспособность страны и превратить отрасль в один из ключевых драйверов экономики.

По его словам, в 2024 году Малайзия уже приняла 38 млн гостей из-за рубежа, что на 31,1 процента больше, чем годом ранее. Внутренний туризм также продемонстрировал рост: количество поездок внутри страны достигло 260,1 млн – на 21,7 процента больше, чем в 2023 году. Эти показатели свидетельствуют о полном восстановлении сектора после пандемии.

Для реализации VM2026 определены три ключевые стратегии. Среди них – усиление брендинга и маркетинга, сотрудничество с авиакомпаниями и туристическими агентствами для увеличения турпотока, а также развитие целевых сегментов, включая экотуризм, шопинг-туризм и нишевые направления. Особое внимание планируется уделить сезонным инициативам, особенно для посетителей с Ближнего Востока.

Вице-премьер подчеркнул, что успех программы возможен только при тесном сотрудничестве всех министерств и ведомств.