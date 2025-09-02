В АТОР рассказали, подорожают ли билеты в Китай из-за отмены виз

Цены на авиабилеты в Китай после введения безвизового режима для россиян не подорожают, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) эксперт Финансового университета при правительстве РФ Артур Мурадян. Однако он не исключил всплесков цен на авиабилеты.

© РИА Новости

«Мы не ожидаем роста стоимости перевозок. Спрос россиян на поездки в Китай вырастет на 30-40% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым, в основном на материк. Это связано с тем, что на российском рынке представлено большое количество китайской перевозки. Наши перевозчики имеют широкое покрытие в разных странах, включая Китай. Возрастающий турпоток всегда приводит к конкуренции между авиакомпаниями, что сдерживает рост цен на билеты. Возможны спекулятивные всплески цен на авиабилеты, связанные с пиковым спросом россиян на поездки в Китай — например, в праздники и после отмены виз», — отметил Мурадян.

Он добавил, что отмена виз для россиян в Китае позволит еще больше развить деловой туризм, откроет жителям удаленных регионов возможность для поездок в Китай в качестве туристов.

«Здесь надо понимать, что Хайнань — популярный пляжный курорт в Китае — от нововведения не выиграет, потому что он и ранее был безвизовым», — заключил Мурадян.

С 15 сентября Китай запускает пробный безвизовый режим для россиян, сообщили в МИД КНР 2 сентября. Владельцы обычных загранпаспортов смогут находиться на территории страны без визы до 30 суток. Режим будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026 года. Мера направлена на упрощение взаимных поездок и развитие туризма, подчеркнули в ведомстве. Одновременно Пекин расширил перечень государств, граждане которых также смогут въезжать в КНР без виз.