Безвиз для россиян: что посмотреть в Китае и во сколько обойдется отдых

С 15 сентября власти Китая введут для россиян безвизовый режим до 30 дней. Эта мера касается владельцев российских паспортов, которые приезжают в Китай с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, а также с визитом к близким и по обмену. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется отдых в КНР, а также выяснила лучшие места для посещения.

Необходимые документы и прямые рейсы

По его словам, с 15 сентября россиянам нужен будет только действующий загранпаспорт для въезда в Китай.

— Россиянам поставят печать о въезде. Никаких других документов не нужно, — заверил Мельник.

Эксперт отметил, что на данный момент из России в Китай летают две авиакомпании: «Аэрофлот» и «Китайские авиалинии». Россиянам доступны прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ.

Стоимость туров

Цены на туры в Китай находятся в динамике, они зависят от сезонности и спроса. Например, в данный момент цены на туры на остров Хайнань очень низкие, потому что там прошел тайфун, пояснил эксперт:

— Недельный тур с вылетом из Москвы 5 сентября на двоих человек с питанием категории «завтрак» стоит 90 тысяч рублей. Цена возрастает в зависимости от класса отеля и системы питания. Стоимость перелетов в Пекин и Шанхай может начинаться от 25 тысяч в одну сторону. Получается, перелет туда и обратно — 50 тысяч, а проживание — около 70 тысяч на неделю.

Пляжный отдых

Специалист объяснил, что пакетные туры с авиаперелетами доступны россиянам на остров Хайнань. Однако въезд туда и ранее был безвизовым, потому что все туристы, которые прилетали прямыми рейсами в составе турпакета, освобождались от оформления визы.

— Отмечу, что Хайнань — это военная зона. Там всегда серьезные досмотры по прилете и при вылете. Например, пользоваться телефоном и снимать аэропорт категорически запрещено. Я лично видел, как одного туриста хотели посадить за это в тюрьму, — предупредил собеседник «ВМ».

Лучшие достопримечательности Китая

Китай — многообразен, это очень интересное направление. И то, что сейчас туда будет открыт безвизовый въезд, стопроцентно привлечет большое количество российских туристов, уверен эксперт. Однако Китай — это не только пляжный отдых, но и экскурсионно-познавательный:

— Наши туристы могут посетить Гуанчжоу, Чжуншань, Шэньчжэнь, Гонконг, Шанхай. Вариаций туров большое количество. Здесь можно увидеть Великую Китайскую стену, древние монастыри и висячие мосты. У них есть как историческая архитектура, требующая посещения, так и инновационная, которую тоже стоит увидеть, потому что такого нет больше нигде в мире.

Также в КНР очень развит лечебно-медицинский туризм, сообщил Мельник:

— Это очень популярный вид туризма в Китае, и россияне очень часто его выбирают. Здесь люди могут попробовать на себе китайскую народную медицину, различные виды массажа, иглоукалывание. Это направление точно будет раскручено и еще более популярно среди наших граждан.

Цены в Китае и особенности отдыха

На острове Хайнань дорогие отели. Там прекрасная туристическая зона, красивые улицы, но цены там будут гораздо выше в сравнении с тем же Пекином и любым другим направлением материкового Китая, заверил эксперт:

— Высокие цены обусловлены здесь тем, что это туристическая зона. К примеру, ужин в Хайнане обойдется дороже, чем в том же Таиланде. В Хайнане ужасный менталитет. Местные здесь не знают английского языка и не хотят его учить. Они очень странно относятся к туристам, местные жители их не любят: могут подойти, потрогать вас или вашего ребенка. Досмотр в аэропорту ужаснейший, чего нельзя сказать про Пекин.

По словам эксперта, Пекин — это совершенно другой мир, цивилизованное место, где знают английский, прекрасно относятся к туристам, также там хорошо развита гастрономия.

— В Шэньчжэне и Шанхае тоже очень любят туристов, а цены там в пять, а то и в десять раз ниже, чем в Хайнане. Если говорить про Харбин, то там вообще безумно дешево отдыхать. Там много заводов и фабрик, поэтому вся продукция, которая там есть, местного производства. Поэтому Китай настолько многогранен, что где-то отдых получится очень дорогим, а где-то — очень дешевым, — заключил он.

