Сколько придется заплатить за отдых в новых отелях Египта

В преддверии высокого сезона на побережье Красного моря редакция подготовила обзор новых отелей Египта. На предложение поделиться информацией откликнулись туроператоры Anex и Coral Group.

Первых гостей уже принял Diamond Beach By Pearl Resort 5*. Он расположен в курортном городке Марса-Алам. У него есть открытый бассейн-лагуна с морской водой и аквапарк с 12 водными горками для взрослых и 6 для детей. Здесь можно заниматься водными видами спорта. Путешественники хвалят его за чистый пляж и разнообразное питание. В последней декаде сентября тур на 10 ночей в этот отель на двоих с перелетом из Москвы предлагают от 226 тыс. руб. (all inclusive); для семьи с ребенком до 14 лет цена начинается от 275 тыс., старше – от 361,5 тыс.

Тем, кто собирается в Египет с малышами, нужно учесть с ноября отель изменит формат – здесь будут принимать только тех, кому уже исполнилось 11 лет.

Еще одно место для отдыха семьей – Jaz Elite Asteria 5* (Сахль-Хашиш, Хургада), открывшийся 1 мая. У отеля собственный песчаный пляж с коралловым рифом. Пирс должны открыть в сентябре. А пока туристы плавают в 4 открытых бассейнах и аквапарке. Зимой они подогреваются. Отдохнуть вдвоем (вылет из Москвы) в последней декаде сентября (all inclusive) можно по цене от 268,5 тыс.; с ребенком до 14 лет – от 317 тыс.; старше 14 – от 402,7 тыс.

С 1 августа в Хургаде принимает гостей Rewaya Majestic Resort 5*, расположенный на первой линии. В нем есть аквапарк с подогревом в зимний период и 13 открытых бассейнов, в двух из которых тоже поддерживается комфортная температура. Помимо основного ресторана all inclusive, есть а-ля карт, которые предлагают ливанскую, итальянскую, китайскую, мексиканскую, индийскую кухню. Тем, кому нужен интернет, рекомендуют покупать местную сим-карту. Вход в море пологий, так что малыши могут спокойно плескаться у берега. 10 ночей по системе all inclusive для двух человек в конце сентября стоят от 202 тыс. руб., с ребенком до 14 лет – от 250,5 тыс., старше 14 лет – от 286 тыс.

Желающие периодически отдыхать от детского лепета могут отправиться Seven Seas Jolie Bay 5* – отель открылся весной после реновации, и в нем есть 200-метровая зона только для взрослых на частном песчаном пляже. Заявляется улучшенная концепция ultra all inclusive: круглосуточное питание и напитки, тематические ужины, три бесплатных ресторана а-ля карт. Но некоторые отдыхающие жалуются на не слишком разнообразное меню, а еще на назойливых продавцов на пляже.

В последней декаде сентября вдвоем можно отдохнуть по системе ultra all inclusive за 192 тыс. руб. (стандартный номер). За ребенка до 12 лет придется доплатить около 17 тыс. руб., за подростка – 90 тыс.

А вот отель Xanadu Club Makadi Bay 5* (Макади Бэй, Хургада) только готовится к открытию. С 20 сентября по 31 октября будут 250 номеров, с 1 ноября – еще 206. Он подойдет любителям «потюленить»: расположен на первой линии, на территории бывшего Tia Height hotel. Там тоже будет пляж только для взрослых, а еще бассейн с подогревом, 8 ресторанов (из них ресторанов 5 – а-ля карт), фитнес-центр, но нужно иметь в виду, что часть этих объектов придется делить с отдыхающими в соседнем Xanadu Makadi Bay. Тур на 10 ночей на двоих из Москвы с размещением в стандартном номере с обслуживанием «хай класс все включено» в конце сентября обойдется в 200 тыс. руб. С ребенком до 12 лет – на 15 тыс. дороже, старше – на 77 тыс.

