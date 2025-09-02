Названы самые опасные для россиян страны

Аналитики сервиса «Т-Страхование» и проекта T-Data назвали страны с самыми высокими рисками во время путешествий россиян. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

В источнике говорится, что более половины (57,6 процента) всех страховых случаев у соотечественников приходится на три страны — Таиланд, Россию и Турцию. Авторы исследования выяснили, что в зарубежных государствах туристы обращаются за помощью страховщиков из-за заболеваний и травм во время активного отдыха, а в родной стране — из-за задержек рейсов.

Аналитики также рассказали, что в топ самых безопасных для россиян стран вошли Кипр, Черногория, Казахстан, Малайзия и Армения. На каждую из них приходится не более 0,7 процента страховых случаев.

Уточняется, что для исследования были использованы обращения российских туристов по полисам путешественников «Т-Страхования» с января 2023 года по июль 2025 года.

Ранее представители этого же сервиса выяснили, что во время путешествий за рубежом и на территории страны россияне чаще всего сталкиваются с укусами насекомых. Помимо этого, соотечественники нередко обращаются за помощью после встречи с млекопитающими.