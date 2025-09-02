Названы самые интересные города Китая

Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали топ-5 главных туристических городов Китая, который с 15 сентября решил ввести на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан. RT ознакомился с результатами исследования.

© unsplash

Прежде всего специалисты включили в список Пекин.

«Знакомство с китайской столицей лучше начать с Запретного города — крупнейшего дворцового комплекса в мире. Также стоит включить в маршрут храм Неба, где правители проводили обряды ради богатого урожая. Чтобы почувствовать атмосферу старого Пекина, стоит прогуляться по хутунам — узким улочкам с традиционными дворами. За пределами города открывается одна из главных достопримечательностей Китая — Великая Китайская стена, участок для посещения которой находится в Бадалине», — рассказали эксперты.

Кроме того, аналитики посоветовали посетить Шанхай.

«Главное место для прогулки — набережная Вайтань. С неё видно современный район Пудун с телебашней "Восточная жемчужина" и небоскрёбом Shanghai Tower. Для знакомства с традиционной архитектурой подойдёт сад "Юйюань" и Старый город рядом с ним. Современное искусство представлено в музее Power Station of Art, где регулярно проходят выставки. Торговая жизнь сосредоточена на улице Нанкинлу, а вечером можно отправиться в речное путешествие по Хуанпу, когда город подсвечивается огнями», — порекомендовали в компании.

Следующий город в рейтинге — Шэньян, который связан с историей династии Цин, напомнили в сервисе.

«Здесь сохранился императорский дворец, а также мавзолеи "Чжаолин" и "Фулин", включённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В окрестностях путешественников привлекает пещера Бэньси — самая длинная известняковая пещера в мире, где по подземной реке можно прокатиться на лодке», — рассказали собеседники RT.

Также специалисты упомянули Урумчи, где самым популярным местом отдыха считается парк «Красная гора».

«Рядом с Урумчи находятся живописные лавандовые поля, а чтобы познакомиться с культурой региона, лучше всего отправиться на рынок "Эрдаоцяо". Здесь продают специи, ковры, украшения и еду, в которой заметно влияние уйгурских традиций: шашлыки из баранины, рисовая похлёбка умаю и солёный молочный чай эткен», — отмечается в исследовании.

Помимо этого, россиянам напомнили о Санье — главном курорте на острове Хайнань.

«В комплексе "Наньшань" возвышается статуя богини Гуаньинь высотой 108 м, а в тропическом парке "Янода" оборудованы туристические маршруты по джунглям и стеклянный мост. Недалеко от курорта можно увидеть кратер потухшего вулкана Мааньшань. А для любителей эффектных пейзажей подойдёт парк "Чжанцзяцзе" со скалами-столбами, послужившими прототипом для фильма "Аватар". Среди популярных локаций города также выделяются бухта Дадунхай, где сосредоточены пляжные курорты, и остров Учжичжоу, известный как центр дайвинга и снорклинга», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан.