Россия и Пакистан планируют открыть прямое авиасообщение

Россия и Пакистан прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами. Также в октябре 2025 года планируется запуск пробного поезда от Карачи до Москвы и Минска с проездом через Афганистан автомобильным транспортом, говорится в сообщении Минтранса РФ.

«В октябре будет запущен пробный поезд от Карачи до Москвы и Минска, с проездом через Афганистан автомобильным транспортом. Прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения», — отмечается в сообщении.

На встрече с делегацией Пакистана была отмечена существенная активизация транспортного взаимодействия между странами. Сторонами также ведется проработка нескольких мультимодальных маршрутов. В Минтрансе напомнили, что в 2024 году были проведены пробные перевозки автотранспортом из РФ в Пакистан и в обратном направлении.

Также Россия и Китай ведут модернизацию пограничных пунктов пропуска, в прошлом году общий поток транспортных средств через них достиг 651,7 тыс. единиц, что на 47,5% превышает показатели 2023 года. После завершения этой работы ожидается увеличение потока транспортных средств до 3 млн в год.

Кроме того, к 2030 году планируется увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн, обеспечив обмен почти 50 парами поездов в сутки.

Также между странами активно развивается воздушное сообщение - российские и китайские авиакомпании выполняют 230 рейсов еженедельно.