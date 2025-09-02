Куда россияне могут поехать отдохнуть без визы в 2025 году

С 15 сентября 2025 года Китай на год, вплоть до 14 сентября 2026-го, вводит безвизовый режим для россиян до 30 дней. Из ограничений: пятилетний загранпаспорт (если ваш документ на 10 лет, придется оформлять разрешение на пребывание). Куда еще наши туристы могут поехать без бумажной волокиты? Разбираемся.

Аргентина: танго, вино, стейки, водопады

Аргентина — жемчужина среди стран Южной Америки, настоящая Мекка для туристов. Каждый найдет что-то свое: Буэнос-Айрес — латиноамериканский Париж — для любителей городских видов, многочисленные морские и горнолыжные курорты, завораживающая природа. Взять хотя бы водопады Игуасу из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и заповедник Исчигуаласто, который также называют Лунной долиной за космические пейзажи. Ну и кто откажется от аргентинского вина, знаменитых на весь мир стейков и возможности покружиться в танце на родине танго?

В Аргентине действует безвиз для россиян до 90 дней, да и цены там доступные: популярность туристического направления постоянно растет. А многие пары едут туда рожать, так как государство предоставляет гражданство "по праву почвы": хорошая возможность подарить ребенку второй паспорт.

Барбадос: колониальная архитектура и лучший дайвинг

Барбадос — государство в Карибском бассейне, которое долгое время находилось под управлением британской короны (независимость остров получил только в 2021 году). В первую очередь Барбадос известен как родина певицы Рианны, однако посетить страну интересно далеко не только из-за этого.

Барбадос — идеальное место для любителей активного пляжного отпуска. Остров пользуется популярностью у дайверов (можно поплавать среди черепах и тропических рыбок, полюбоваться на затонувшие корабли), серферов и виндсерферов. Лучшие волны там с ноября по июнь.

В архитектуре острова явственно прослеживается британское влияние: образцы построек в английском колониальном стиле, например особняк плантации Франсия и поместье Тайрол-Кот, — обязательны к посещению.

Туристы также не смогут пройти мимо местной кухни, разнообразных морепродуктов по доступным ценам, а для гурманов — возможность попробовать настоящую летучую рыбу.

Россияне могут оставаться на территории Барбадоса без визы до 30 дней, вне зависимости от вида паспорта.

Вьетнам: жареные крокодилы, природные заповедники и волшебные виды

Вьетнам — прекрасная страна, чтобы посмотреть на колорит Юго-Восточной Азии. Тут демократичные цены, развитая инфраструктура в больших городах и завораживающая природа.

Самые популярные курорты расположены в центральной части страны, например знаменитый пляж Чайна-бич в крупном портовом городе Дананг — золотистый бархатный песок и волны, которые в зависимости от сезона подходят и для спокойного плавания, и для активного спорта. Дананг также славится тусовками: в городе много ночных клубов, баров и лаунджей.

Туристы, которым интересна история, могут посетить самую древнюю, северную часть страны, где расположена столица Ханой. Помимо нетронутой южноазиатской природы (завораживающий горный хребет Хоангльеп и бухта Халонг ("Спускающийся дракон"), по голубой глади которой разбросано более 3 тыс. островов), путешественники смогут посетить высокогорный город Сапа, познакомиться с традиционным укладом жизни местных народов в деревне Кат-Кат и сфотографировать рисовые плантации Мукангчай.

Юг страны — индустриальный центр. Тут расположен самый крупный город Вьетнама Хошимин: идеальное место для туристов, которые хотят отдохнуть роскошно, в окружении дорогих отелей, хорошего шопинга и фешенебельных ресторанов. Кстати, одно из национальных блюд страны — жареный крокодил, рекомендуем попробовать.

Россияне могут находиться на территории страны без визы до 45 дней.

Грузия: хачапури, горы, крепости

Грузия — страна, которая особенно близка России. В ней побывало множество классиков: Пушкин, Лермонтов, Пастернак, Горький, Маяковский, Толстой… Список можно продолжать и продолжать.

Одной поездки точно не хватит, чтобы охватить страну целиком: каждый регион богат на традиции и достопримечательности. Точно стоит посетить столицу Тбилиси, город напоминает по архитектуре Средиземноморье: каменная крепость Нарикала, серные бани и Сионский собор никого не оставят равнодушными.

По всей стране разбросаны величественные горы: есть и пятитысячники (Шхара, Казбек), и менее высокие, но не менее впечатляющие вершины (красавица Тетрнульди, куда также можно поехать покататься на горных лыжах).

И, конечно, грузинская кухня: одна из самых популярных в России. Попробовать аутентичные хачапури, вино, сыр и салаты должен каждый.

Россияне могут находиться в Грузии без визы до года.

Куба: ром, сигары, пляжи и гольф

Куба — убежище для президентов и революционеров, родина Че Гевары, любимая страна Хемингуэя и просто идеальное место для отпуска. Тут есть все, о чем может мечтать турист, нацеленный на спокойный отдых: райские пляжи, приятный климат и доброжелательная атмосфера. В стране очень много отелей с системой "все включено" и высоким уровнем сервиса. Кроме того, на Кубе много полей для гольфа мирового класса: почему бы не открыть для себя новый вид спорта?

Но первые ассоциации, которые возникают с Кубой, — ром и сигары. Они считаются одними из лучших в мире.

Из достопримечательностей: Старая Гавана, район в столице, который находится под охраной ЮНЕСКО, природный парк в Варадеро Пунта-Икакос и город-памятник Тринидад. В общем, точно не соскучишься.

Безвиз для россиян, которые приезжают на Кубу, действует до 90 дней.

