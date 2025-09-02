Россияне получат возможность удобно делать покупки в Китае

Российские туристы могут получить возможность расплачиваться картами «Мир» и QR-кодами в Китае. Работа над этим процессом уже идет, рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, применение QR-кодов с отечественным пластиком в КНР будет аналогично уже существующей схеме: «У вас есть телефон, и вы им платите. Так платит весь Китай. Это и в России уже распространено».

Андрей Костин отметил, что с картой «Мир» ситуация сложнее из-за санкционных ограничений, поэтому QR-коды рассматриваются как более перспективное решение, поскольку они не затрагивают напрямую системы финансовых организаций.

Глава ВТБ подчеркнул, что рост числа туристов из обеих стран создает обоюдную потребность в удобных и привычных платежных решениях. По его словам, существующий спрос неизбежно приведет к скорейшему практическому результату.

Актуальность этой работы возросла на фоне новости о введении безвиза между Россией и Китаем. Как сообщал МИД КНР, с 15 сентября граждане РФ смогут въезжать в страну без дополнительных документов на срок до 30 дней. Ожидается, что это решение значительно увеличит турпоток между странами, что, в свою очередь, потребует налаживания бесперебойных и привычных для туристов платежных механизмов.