Как отреагировали туристы на введение безвиза в Китае

Новость об отмене виз для россиян в Китае вызвала бурное обсуждение у туристов – некоторые теперь всерьез рассматривают возможность посетить Поднебесную, но при этом опасаются сложностей, с которыми, как считают, придется столкнуться. Главные из них – как платить, как выживать без гугла и ряда других заблокированных интернет-сервисов и легко ли преодолеть языковой барьер, чтобы полноценно насладиться отдыхом.

Проблему с гуглом, по словам опытных путешественников, решать не сложно – можно либо воспользоваться VPN, либо приобрести eSIM – виртуальную SIM-карту, которая позволяет пользоваться предоплаченным пакетом интернета местного оператора без необходимости использования физической симки. Она обеспечивает доступ к заблокированным сервисам. Минус в том, что функцию поддерживают не все смартфоны.

Вопрос с оплатой решается несколькими способами. Самый простой – дедовский.

«Покупаете в России наличку и спокойно едете. Там ее принимают все и везде», – говорит председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов.

Альтернатива – банковская карта одного из иностранных банков.

«Можно платить самим пластиком или привязать его к китайской платежной системе Alipay, с ней не будет никаких сложностей для расчетов. Alipay, кстати, можно пополнять через Сбербанк и ВТБ», – прокомментировала руководитель департамента продвижения туроператора PAC Group Надежда Найдис.

Языковой барьер для многих туристов, судя по отзывам, действительно является серьезным препятствием. И знание английского не поможет – в Китае этим языком владеют почти как у нас – точнее говоря, плохо. Поэтому спасают онлайн-переводчики.

«Если у вас есть интернет, то онлайн-сервисы помогут с общением. Есть и приложения со словарями, которым не нужен интернет. Китайцы также очень активно пользуются переводчиками для коммуникации», – отметила Надежда Найдис.

Кроме того, по словам Александра Львова, у большинства представителей туристической отрасли Китая есть аудиопереводчики, которые «прекрасно все переводят на русский язык».

В конце концов, можно воспользоваться картинками и языком жестов.

«Мы, когда куда-то хотели доехать, например в первый раз с местного автовокзала на Стеклянный мост, показывали фото. Было сложно, но со временем к языку жестов привыкли. Китайцы очень отзывчивые, всегда пытаются тебе помочь», – поделился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

