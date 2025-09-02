Как именно изменится турпоток в Китай после введения безвиза

Решение Китая с 15 сентября ввести на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан представляет серьёзный шаг в развитии двусторонних туристических отношений и окажет существенное влияние на рынок, рассказала в беседе с RT пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

«Ожидается, что упрощение визовых процедур приведёт к значительному росту турпотока в обоих направлениях. Снижение административных барьеров и стоимости поездок сделает туры в Китай более доступными для широкого круга российских туристов. В этой связи можно прогнозировать увеличение числа путешественников на 25-30%, особенно в пиковые сезоны», — считает эксперт.

Что касается географических предпочтений российских туристов — здесь сохраняется традиционная картина с некоторыми новыми тенденциями, рассказала Зюкова.

«Безусловными лидерами остаются: Пекин, Шанхай, Остров Хайнань и Гуанчжоу. Отмечается растущий интерес к специализированным направлениям, таким как Сиань с его терракотовой армией, а также приграничным городам, предлагающим шопинг-туры. Развитие безвизового режима, вероятно, также окажет влияние и на развитие новых туристических продуктов и маршрутов, включая образовательные туры», — заключила собеседница RT.

