В РСТ на фоне введения безвиза назвали среднюю стоимость туров в Китай

Тур в Китай на двоих человек на неделю обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что Китай традиционно остается одним из самых востребованных направлений у россиян: только за первые шесть месяцев страну посетили свыше миллиона туристов из РФ. По его оценке, отмена виз приведет к росту спроса на 30–40 процентов.

Особой популярностью пользуются туры на Хайнань, где недельный пакет на двоих с перелетом обходится в 250–300 тысяч рублей. При этом цены сильно различаются и зависят от уровня гостиницы и объема экскурсионной программы.

— Программу советую составить заранее и оплатить еще до перелета. Потому что, во-первых, Китай — популярное направление не только у российских туристов, так что при покупке день в день билетов на экскурсии может просто не хватить. Во-вторых, карты российских банков в Китае не работают, поэтому проще все максимально оплатить заранее из России, — заявил Горин в беседе с «Москвой 24».

С 15 сентября власти Китая вводят безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Нововведение является пробной мерой и будет действовать до 14 сентября 2026 года.