В России предрекли резкий рост популярности зарубежного турнаправления

После отмены визового режима для россиян в Китае популярность этого направления у туристов может вырасти на 30 процентов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Любая либерализация визового режима дает увеличение турпотока на 10-15 процентов. В данном случае рост может оказаться и больше, до 30 процентов. Так что сиюминутно будет очень хороший импульс, а дальше есть перспектива роста и до 30 процентов», — сказал Барзыкин.

На рост турпотока, по его словам, может повлиять и удобство логистики: авиаперелеты в Китай доступны и из Москвы, и из Петербурга, и из других регионов. Также Барзыкин указал на восстановление железнодорожного сообщения.

«Безвиз на 30 суток вполне достаточен для туризма, для деловых поездок. Мы точно увидим увеличение турпотока в Китай, а отсутствие необходимости платить за визу — очень хороший стимул. Надеюсь, этот эксперимент продлится не только один год, но и дальше. И, конечно, как правило действует принцип взаимности, так что для китайских товарищей, вероятно, тоже будут визовые послабления», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.